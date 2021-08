Polizei-Großeinsatz im Erfurter Nordpark

Erfurt. Am Wochenende nutzten viele das schöne Wetter um die Abende im Erfurter Nordpark ausklingen zulassen. Die Stimmung der Anwesenden Schlug jedoch in Aggressivität um.

Das schöne Wetter am Wochenende lockte wieder hunderte junge Leute nach draußen. Im Nordpark in Erfurt nutzten rund 250 Personen die lauen Sommernächte zum geselligen Beisammensein und störten so die Nachtruhe der Anwohner. Etliche laute Musikboxen verursachten auch in den späten Abendstunden erheblichen Lärm.

Als die Polizei den Nordpark erreichte, waren viele Personen stark alkoholisiert und verhielten sich den Beamten gegenüber aggresiv. Je betrunkener die Anwesenden waren, umso weniger Verständnis zeigten sie für die notwendigen polizeilichen Maßnahmen.

Wie die Polizei mitteilte, lautet das Resümee des Wochenendes: zwei Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, zwei Anzeigen wegen Beleidigung, eine sexuelle Belästigung, ein Funkwagen wurde beschädigt, ein Rucksack gestohlen, Drogen wurden fest- und sichergestellt und zwei Haftbefehle realisiert.

