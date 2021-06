Die Polizei in Erfurt hatte es am Samstagvormittag mit einem tierischen Einsatz zu tun. (Symbolbild)

Polizei in Erfurt bringt Ziege und ihr Junges in Sicherheit

Erfurt. Eine Ziege und ihr Kitz brachten Polizisten in Erfurt am Samstagvormittag in Sicherheit, nachdem sich die Tiere offenbar in die Vorstadt verirrt hatten.

Passanten hatten am Samstagvormittag der Polizei mitgeteilt, dass sie eine Ziege mit ihrem Kitz in der Alfred-Hess-Straße gesehen haben. Beim Eintreffen der Polizisten hatten sich die beiden inzwischen auf einem Kirchengrundstück in der Tettaustraße zurückgezogen.

Da der Ziegenhalter trotz intensiver Suche und Recherche nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurden die Ziegen vorerst im Tierheim "Am Lutherstein" untergebracht, nachdem sie von der Feuerwehr eingefangen wurden.