Polizei in Erfurt fahndet mit Foto nach Einbrecher

Die Kriminalpolizei in Erfurt sucht mit einem Foto nach einem Einbrecher, der am 26. August 2019 Geld aus einem Café in der Erfurter Altstadt gestohlen hat. Der unbekannte Mann sei bei der Tat in den frühen Morgenstunden in das Café eingedrungen, habe mehrere Schränke durchwühlt und Geld sowie eine Flasche Rum gestohlen.

Die Kripo in Erfurt fahndet nach dem Einbrecher, der am 26. August 2019 in ein Café eingedrungen war. Foto: Polizei

Der unbekannte Mann sei etwa 18 bis 25 Jahre alt, trug ein Basecap, einen Reebok-Kapuzenpullover, eine Dreiviertelhose und Turnschuhe. Er hatte außerdem einen Rucksack dabei. Die Polizei bitte nun unter der Telefonnummer 0361/7443-1465 oder 0361/7443-2428 und der Vorgangsnummer Vorgangsnummer 215173/19 um Hinweise zu dem Täter.