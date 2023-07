Polizei kürt Erfurts beste Radfahrer auf dem Petersberg

Erfurt. Aus fast 2000 Viertklässlern waren die besten 19 zum Stadtausscheid in den Verkehrsgarten auf dem Erfurter Petersberg eingeladen worden. Einer war der Beste von allen:

Die Polizei hat den besten Radfahrer der Landeshauptstadt gekürt. Der Stadtausscheid fand am Dienstag auf dem Jugendverkehrsübungsplatz auf dem Petersberg statt. Die Kandidaten wurden im Rahmen der praktischen Fahrradausbildung von den Präventionsbeamten ausgewählt.

19 Kinder gingen letztlich an den Start, Ben Winzer von der Europaschule wurde Erfurts bester Radfahrer. Auf Platz zwei kam Henrik Papenroth von der Aktivschule und Platz drei belegte Clemens Rhode, ebenfalls Europaschule.

Das erst- und zweitplatzierte Kind nehmen dann am Landeswettbewerb im September in Sömmerda teil. Insgesamt besuchten in diesem Schuljahr 95 vierte Klassen mit insgesamt 1958 Kindern die Fahrradausbildung. Davon erhielten 1157 Kinder nach bestandener Prüfung einen Fahrradpass.