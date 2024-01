Polizei legt Betrügerpärchen aus Erfurt das Handwerk

Erfurt Eine 21-Jährige und ein 24-Jähriger aus Erfurt müssen sich jetzt wegen gewerbsmäßigen Betruges verantworten. Wie die Polizei auf die Spur der beiden kam.

Aufgrund eines Zeugenhinweises gelang es der Polizei in Erfurt Nord am Freitag, den Betrug einer 21-jährigen Tatverdächtigen sowie ihres 24-jährigen Begleiters aufzudecken. Wie die Polizei am Samstag informierte, habe die Frau über ein Kleinanzeigenportal vermeintlich hochwertige Elektronikartikel im Internet angeboten. Erst bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich dabei um Fälschungen handelte.

Bei einer Durchsuchung wurden mehrere vermutlich gefälschte Produkte beschlagnahmt. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren u. a. wegen gewerbsmäßigen Betruges eingeleitet.

