Silvester auf dem Petersberg wird es in diesem Jahr ganz ohne Feuerwerk geben.

Polizei setzt in Erfurt Böller-Verbot durch

Der Pandemiestab der Landeshauptstadt hat das in der jüngsten Erfurter Allgemeinverfügung verhängte Böllerverbot am Mittwoch bekräftigt. Demnach ist Silvester-Feuerwerk auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen verboten. Auch verkauft werden dürfen die Böller nicht.

Laut Ordnungsdezernent Andreas Horn (CDU) hat die Polizei angekündigt, das Böllerverbot mit großem Personalaufwand zu kontrollieren. Dabei werde „mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl“ vorgegangen. Uneinsichtige müssten aber mit Strafen von 200 Euro rechnen, sagte Horn mit Verweis auf den Thüringer Bußgeldkatalog.



In früheren Jahren galt bereits ein Feuerwerk-Verbot in weiten Teilen der Altstadt. Ging es damals um den Brandschutz, soll das generelle Verbot die Krankenhäuser vor einer zusätzlichen Belastung in der Corona-Krise bewahren. Zudem sollen Menschenansammlungen unterbunden werden.



Nicht verboten ist Feuerwerk auf privaten Grundstücken. Der Ordnungsdezernent appellierte an die „Einsicht und Vernunft“ der Erfurter und hofft, „dass wir ein ruhiges Silvester erleben werden“.