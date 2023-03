Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer mit über 2,4 Promille

Die Polizei zog am Samstag einen betrunkenen Autofahrer mit über 2,4 Promille aus dem Verkehr. (Symbolfoto)

Erfurt. Polizeibeamten zogen am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer auf dem Verkehr. Zuvor hatten mehrere Zeugen den Mann per Notruf gemeldet.

Die Polizei stoppte am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer. Mehrere Zeugen hatten zuvor per Notruf mitgeteilt, dass der Mann torkelnd in sein Auto gestiegen ist.

Die Erfurter Polizei zog den 63-jährigen Autofahrer, laut eigenen Angaben, in der Nordhäuser Straße aus dem Verkehr. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann erreichte einen Wert von über 2,4 Promille.

Dem Fahrer wurde die weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Er darf nun mit einer Strafanzeige rechnen.

