Erfurt. Ein Damentrio ging in einem Drogeriemarkt in Erfurt auf Diebestour. Die Frauen wurden dabei von einer Überwachungskamera gefilmt.

Polizei sucht in Erfurt mit Fahndungsfoto nach Diebestrio

In Erfurt sucht die Polizei mit einem Fahndungsfoto nach einem Diebestrio. Laut Polizei hätten die drei Frauen bereits am 14. April in einem Drogeriemarkt in der Erfurter Innenstadt insgesamt zehn Parfümflaschen der Marken BOSS und GUCCI im Wert von knapp 1000 Euro gestohlen.

Dieses Diebestrio wird von der Polizei gesucht. Foto: Polizei

Eine der Täterinnen war ca. 50 Jahre alt, hatte blonde, schulterlange Haare und trug eine blaue Jacke. Eine ihrer Begleiterinnen war ca. 45 bis 55 Jahre, korpulent und hatte nach hinten gekämmte dunkle Haare. Die dritte Person war deutlich jünger, ca. 20 Jahre alt, schlank und trug eine dunkle Jacke mit auffälligem Fellkragen und Turnschuhe.

Überwachungskameras nahm das Diebestrio bei ihrer Tat auf. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Frauen machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd unter 0361/7443-0 entgegen.