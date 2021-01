Polizei warnt vor Schockanrufen

Die Polizei warnt eindringlich vor einer derzeitigen Betrugsmasche. Bürger hatten der Polizei gemeldet, dass sie obskure Anrufe erhalten haben. Das Vorgehen war in allen Fällen identisch: Zumeist wurden ältere Menschen angerufen und damit konfrontiert, dass ein naher Angehöriger tödlich an Covid-19 erkrankt sei. Ein lebensrettender Impfstoff sei verfügbar, aber teuer. Die unbekannten Anrufer forderten hohe fünfstellige Summen, da nur auf diese Weise das Leben der Erkrankten zu retten sei.

„Diese besonders verwerfliche Betrugsmasche wird als Schockanruf bezeichnet und war in den vergangenen Jahren seltener in Erscheinung getreten“, sagt Polizeisprecherin Judith Schnuphase. Nunmehr sei zu befürchten, dass Betrüger in der Dynamik der Pandemie versuchen, gerade in Senioren leichte Opfer zu finden. Diese leben häufig allein, können sich nicht austauschen. „Allein am Donnerstag wurden in Erfurt 17 solcher Anrufe der Polizei mitgeteilt“, sagt sie. Doch auch in anderen Orten Thüringens habe es Vorfälle gegeben, etwa in Gotha und Eisenach. Bis zu 85.000 Euro seien gefordert worden. Eine tatsächliche Übergabe wurde am Mittwoch bekannt, eine 95-Jährige aus Erfurt händigte 35.000 Euro an unbekannte Täter aus.

Für die Polizei ist wichtig, dass die jüngere Generation die ältere über diese Risiken aufklärt und das möglichst viele Menschen von der Betrugsmasche erfahren. Dabei setzt die Polizei auf geringstmöglichen zeitlichen Verzug, das Social Media Team der Thüringer Polizei begleitet das Phänomen durch entsprechende Warnhinweise. „Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich: Seien Sie bei Anrufen unbekannter Personen besonders aufmerksam. Genieren Sie sich nicht, Zweifel an den Absichten und der Vertrauenswürdigkeit der Anrufer zu haben. Gehen Sie niemals auf Geldforderungen am Telefon ein. Kündigen Sie im Gespräch die Kontaktaufnahme zur Polizei an, beenden Sie das Telefonat und teilen den Vorfall per Notruf 110 der Polizei mit“, sagt Judith Schnuphase abschließend.