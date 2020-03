Die Beamten rücken in Schutzkleidung an, da einer der Bewohner sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnte.

Polizei wegen Streit gerufen – Bewohner unter Corona-Verdacht

Wegen eines Streits zwischen Bewohnern in einer Erfurter Gemeinschaftsunterkunft in der Vollbrachtstraße wurde am Donnerstagabend die Polizei gerufen. Da auch das Wort „Corona“ gefallen war, rückten die Beamten mit Schutzanzug und Mundschutz an.

Nach noch unbestätigten Angaben der Polizei, solle in einem der Wohncontainer ein Bewohner mit dem Verdacht auf Covic-19 leben. Ein weiterer Bewohner, der am Abend in die Unterkunft zurück gekommen war, wurde darüber informiert, dass er nach dem Betreten der Gemeinschaftsunterkunft für mehrere Tage unter Quarantäne gestellt werden könne.

Zwei Personen wurden für die Nacht räumlich voneinander getrennt untergebracht. Das Gesundheitsamt solle sich ab Freitag der Sache annehmen.

