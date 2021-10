Polizei zieht in Erfurt alkoholisierte Auto- und Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Erfurt. Weil sie in Unfälle verwickelt waren, sind der Polizei in Erfurt zwei stark alkoholisierte Männer aufgefallen.

Zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Freitag in Erfurt aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, war ein 61-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Fichtenweg in Kersleben unterwegs. Er versuchte, einer Linkskurve zu folgen, nahm diese jedoch zu eng und kollidierte mit einem wartenden Peugeot. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 6000 EUR am Pkw, verletzt wurde jedoch niemand.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrer des Lkw auf, er hatte einen Atemalkoholwert von 1,94 Promille.

Sachschaden in Höhe von knapp 11.000 EUR verursachte ein 46 Jahre alter Autofahrer am späten Abend im Bereich der Magdeburger Allee in Erfurt. Aus zunächst ungeklärter Ursache fuhr er gegen einen geparkten Skoda, der dadurch auf zwei weitere abgestellte Autos geschoben wurde.

An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Auch er roch nach Alkohol und hatte einen Atemalkoholwert von 1,07 Promille.