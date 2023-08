Polizeibericht Erfurt: E-Bike im Wert von 3000 Euro gestohlen – Diebe plündern Automaten im Freibad

Erfurt Unbekannte haben in Erfurt ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Außerdem schlugen Diebe in einem Freibad zu. Die Meldungen der Polizei.

Angeln und Schaukelpferd bei Kellereinbrüchen gestohlen

Diebe hatten es in Erfurt auf mehrere Keller abgesehen. Am Mittwoch meldeten sich zwei Erfurter bei der Polizei. Bei beiden Männern waren Unbekannte in deren Keller eingebrochen. In der Tallinner Straße hatten die Täter aus dem Keller eines 58-Jährigen mehrere Angeln mit Zubehör sowie zahlreiche Flaschen Cola gestohlen. Der Wert der Beute wird hier auf etwa 1000 Euro geschätzt. In der Friedrich-Engels-Straße hatten Diebe im Keller eines 59-jährigen Mannes ihr Unwesen getrieben. Hier ließen sie laut Angaben der Polizei ein altes Schaukelpferd im Wert von 100 Euro verschwinden.

E-Bike gestohlen

Während ein 44-Jähriger in Erfurt seiner Arbeit nachging, stahlen Diebe sein E-Bike. Der Mann hatte am Mittwochmorgen sein goldenes E-Bike der Marke Cube vom Typ Nuride Hybrid Pro 625 Allroad in der Warsbergstraße in einem Fahrradkäfig abgestellt und angeschlossen. Nach Feierabend fehlte von dem Fahrrad im Wert von mehr als 3000 Euro jede Spur. Der 44-Jährige erstattete bei der Polizei Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

1000 Euro Schaden: Diebe plündern Automaten

Diebe schlugen im Freibad Möbisburg zu. Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag hatten unbekannte Täter das Zugangstor des Freibades aufgebrochen und sich auf dem Gelände an einem Automaten zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie diesen mit Gewalt auf. Hierbei hatten es die Unbekannten nicht nur auf Süßigkeiten, sondern auf etwa 200 Euro Münzgeld abgesehen. An dem Automaten entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Auto vermutlich mit Keyless-Go-System gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch wurde in Erfurt ein roter Mazda gestohlen. Die 22-jährige Eigentümerin hatte diesen in der Singerstraße geparkt. Unbemerkt öffneten Täter in dieser Zeit das acht Jahre alte Auto und ließen es verschwinden. Der Wert des Mazdas beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Der Wagen war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Diebe dieses zu Nutze gemacht haben. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Auto eingeleitet.

