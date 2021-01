Die jungen Männer hatten mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen.

Polizeieinsatz am Erfurter Herrenberg: Männer schießen mit Schreckschusspistole in die Luft

In der Nacht zu Mittwoch meldeten Anwohner der Polizei zwei junge Männer, die am Erfurter Herrenberg mit Waffen hantiert und mehrmals in die Luft geschossen hatten. Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt auf Nachfrage erklärte, handelte es sich um einen 16-Jährigen und einen 20-Jährigen, die die Flucht ergriffen, als die Polizei eintraf. Einen der beiden konnten die Beamten einholen, der andere stellte sich später selbst.

Die Polizisten durchsuchten auch eine Wohnung und fanden neben Patronen ein Springmesser und Betäubungsmittel. Foto: Marcus Scheidel

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Polizisten zudem noch Patronen, ein Springmesser und Betäubungsmittel. Die beiden Männer müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen. Die Waffen wurden sichergestellt.

