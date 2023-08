Polizeieinsatz in Erfurt: 41-Jähriger droht Familienangehörigen mit Tod

Erfurt. In Erfurt hat ein 41-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Neben dem Grund für den Einsatz, handelt er sich weitere Anzeigen ein.

Am Samstag beschäftigte ein 41-Jähriger in Erfurt gleich mehrere Streifenbesatzungen der Polizei über mehrere Stunden. Wie die Polizei am Sonntag informierte, hatte er zunächst zwei seiner Familienmitglieder mit dem Tode bedroht und wurde nach einer Fahndung in einem Parkanlage gestellt. Der polizeibekannte Mann soll auch gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln handeln und diese in seiner Wohnung aufbewahren. Die Wohnung wurde nach richterlicher Anordnung durch die Polizeibeamten durchsucht, wobei kleinere Mengen verschiedener Drogen gefunden und beschlagnahmt wurden. Ein E-Bike, mit dem er seine Drogen-Geschäfte abwickelte wurde ebenso als Tatmittel eingezogen.

Kurz nach Abschluss der Polizeimaßnahmen sei der Mann auf einem E-Scooter zur Polizeiwache gefahren, um sich über den Einzug des E-Bikes zu beschweren. Problematisch für ihn war allerdings, dass bei dem zuvor durchgeführten Atemalkoholtest ein Wert über einem Promille festgestellt wurde und ein Drogenvortest positiv auf mehrere verbotene Substanzen reagierte.

Der 41-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr als Zusatz zu den bereits eingeleiteten Strafverfahren. Letztendlich wurde auch sein E-Scooter eingezogen, sodass ihm nur noch der Nachhauseweg zu Fuß blieb.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.