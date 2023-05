Dieses Känguru löste in Erfurt am Abend einen Polizeieinsatz aus.

Polizeieinsatz in Erfurt wegen ausgebüxtem Känguru

Erfurt. Die Polizei in Erfurt wurde am Mittwochabend wegen eines entlaufenen Kängurus gerufen.

Bei der Polizei in Erfurt meldete sich am Mittwochabend ein Mann, der zuvor ein Känguru in der Weimarischen Straße gesehen hatte. Daraufhin machte sich ein Streifenwagen auf den Weg. Auf dem Gelände eines Reifenhändlers wurde tatsächlich ein Bennett-Känguru entdeckt. Jedoch war die Begegnung nur von kurzer Dauer. Denn von der polizeilichen Präsenz völlig unbeeindruckt, setzte das Känguru seinen Weg über die Weimarische Straße fort und verschwand schließlich im Unterholz.

In der Zwischenzeit wurde auch der städtische Zoopark informiert, der jedoch gegenüber der Polizei angab, dass der Bestand an Kängurus vollständig sei. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte schließlich der Halter des Kängurus ausfindig gemacht werden. Dieser machte sich in der Folge eigenständig auf die Suche nach dem Tier.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

