Polizeieinsatz in Erfurt wegen Blutspur

Erfurt. Eine Blutspur führte die Polizei in Erfurt zu einem im Gesicht verletzten Mann.

Eine Frau verständigte am Sonntagvormittag die Polizei in Erfurt, nachdem sie vor ihrer Hauseingangstür eine große Blutspur festgestellt hatte. Als die Polizisten zum Einsatzort im Stadtteil Johannesplatz kamen, führte sie die Blutspur in ein Wohnhaus.

Dort konnten sie den Geschädigten, einen 49-jährigen Mann, in dessen Wohnung antreffen. Er hatte eine Verletzung im Gesicht an der Stirn. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, dass er am Vorabend mit zwei unbekannten Tätern in Streit geraten war und anschließend zu Boden gestoßen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.