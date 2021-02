Polizeieinsatz nach verschmierter Blutspur im Treppenhaus in Erfurter Wohnhaus

Die Blutspur eines Dackels hat in einem Wohnhaus in Erfurt einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Besorgte Anwohner hatten am Freitag die Polizei alarmiert, nachdem sie einen Blutfleck am Hauseingang entdeckt hatten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Blutspur führte in den vierten Stock des Mehrfamilienhauses, wo eine 54 Jahre alte Frau wohnte. Die Beamten hätten Lebensgefahr oder ein Verbrechen nicht ausschließen können. Als die Frau schließlich die Tür öffnete, stellte sich heraus, dass ihr betagter Dackel krank war und unter erheblichen Blutungen litt.

Die mit etwa drei Promille stark alkoholisierte Frau war laut Polizei nicht in der Lage, das Tier entsprechend zu versorgen. Auf Veranlassung der Einsatzkräfte kam der Dackel schließlich in eine Tierklinik.

