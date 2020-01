Erfurt. Gestohlene Haftcreme bringt 42-Jährigem eine Anzeige ein. Ein Polizist hatte den mutmaßlichen Dieb nach einem halben Jahr in Erfurt wiedererkannt.

Polizist mit gutem Gedächtnis findet Haftcreme-Dieb

Ein Bundespolizist hat in Erfurt ein Elefantengedächtnis bewiesen und so einen mutmaßlichen Dieb gefasst. In einer Drogerie im Hauptbahnhof hatte ein Mann im Juli mit Haftcreme sein Gebiss befestigt, ohne zu bezahlen.

Er entwischte, doch hatten Überwachungskameras die Tat aufgezeichnet. Nun – fast ein halbes Jahr später – sei der Mann dem Polizisten am Sonntag bei einer Streife dank seines guten Gedächtnisses aufgefallen, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Erfurt am Montag mitteilte. Gegen den 42-Jährigen werde wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.