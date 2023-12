Polizisten auf dem Anger nun mit Video-Kamera

Erfurt Massenschlägereien auf dem Anger erschreckten die Erfurter. Nun geht die Polizei mit einem weiteren Hilfsmittel daran, für eine friedliche Atmosphäre zu sorgen.

Die Polizei rüstet für ihre Einsätze auf dem Anger auf. Aber ganz friedlich. Ab sofort sind die Beamten bei ihren Einsätzen im Zentrum der Stadt mit sogenannten Bodycams ausgestattet. Dies soll nicht nur die Chance bieten, ein mögliches Geschehen zu rekapitulieren, sondern sogar für mehr Ruhe auf dem Platz zu sorgen.

Körperkameras sollen Sicherheitsgefühl der Passanten steigern

Als Grund nennt die Landespolizeiinspektion wiederholte Auseinandersetzungen auf dem Anger. So hatte es etwa am 9.September eine Massenschlägerei auf dem abendlichen Platz gegeben. „Eine besinnliche und sichere Weihnachtszeit für die Bürgerinnen und Bürger, gerade auf dem Erfurter Anger, liegen mir am Herzen. Körperkameras, und das zeigen Studien, erhöhen das Sicherheitsgefühl und sie wirken deeskalierend. Darauf kommt es in diesen Tagen an“, betont Innenminister Georg Maier (SPD).

Kameras aus Modellprojekt werden genutzt

Die Kameras stammen laut Polizei aus dem Bestand des Projektes Bodycam und werden im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen wieder in Betrieb genommen. Durch den Einsatz der Bodycams sollen sämtliche vorhandenen präventiven Möglichkeiten zur Deeskalation und Bewältigung kritischer Situationen ausgeschöpft werden. Sowohl aufgrund der Erfahrung der Bediensteten aus den Projektjahren als auch aus wissenschaftlichen Studien ließen sich laut Polizei nachweisbare präventive Effekte durch den Einsatz von Bodycams ableiten.

Diese Technik wird, so kündigt die Polizei in dem Zusammenhang an, als ganzheitliche Ausstattung der Thüringer Polizei forciert und ab dem Jahr 2025 flächendeckend für den Einsatz- und Streifendienst in Thüringen eingesetzt werden.