Erfurt. Zwei Polizeibeamte sorgten in Erfurt persönlich dafür, dass eine Entenmama mit ihren elf Küken unversehrt über die Straße gelangten.

Polizisten geben zwölfköpfiger Entenfamilie in Erfurt Geleitschutz

Just als zwei Erfurter Polizeibeamte am Montagvormittag in der Koenbergkstraße Fußstreife liefen, kam aus der Schiebetür eines Gebäudes eine Entenfamilie herausgelaufen. Die Polizisten sperrten die Straße im Bereich des Theaterplatzes kurzerhand, damit die Entenfamilie sie unbeschadet überqueren konnte.

Die Autofahrer hielten bereitwillig an, so dass die Beamten die Enten in Richtung des Gera-Flussarms über die Straße geleiten konnten. Zum Erklimmen der Bordsteinkante bekamen die Enten nochmals Schützenhilfe von den Polizisten. Dann aber setzte die Entenmutter mit ihren elf Küken den Weg alleine fort.

