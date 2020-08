Polizisten von Ruhestörern attackiert – Kind auf Schulweg verletzt – Gaststätte ausgeräumt

Erfurt. Bei einem Einsatz wegen einer Ruhestörung sind zwei Männer in Gewahrsam genommen worden. Außerdem trieben Diebe ihr Unwesen in einer Gaststätte. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Wegen massiver Ruhestörungen kam am frühen Samstagmorgen die Erfurter Polizei in der Teichstraße zum Einsatz. Mehrere Personen hatten die Nacht durch Gebrüll, Schläge an die Wand und laute Musik zum Ärger der Anwohner zum Tag gemacht. Laut Polizei zeigten sich die Anwesenden uneinsichtig und aggressiv. Zunächst habe ein Unbekannter die Beamten durch die verschlossene Tür bedroht, ein weiterer 26-Jähriger versuchte anschließend einen Polizisten durch Kopfstöße zu verletzten. Er und ein 25-Jähriger seien daraufhin kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden, um die Situation zu beruhigen. Zudem wurden Strafanzeigen wegen Bedrohung, versuchter Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen ruhestörenden Lärm erstattet.

Kind auf Schulweg angefahren

Für ein 12-jähriges Mädchen endete am Montagmorgen der Weg zur Schule im Krankenwagen. Wie die Polizei mitteilte, war die Schülerin mit ihrem Fahrrad am Juri-Gagarin-Ring auf dem Radweg aus Richtung Löberstraße in Richtung Bahnhofstraße entgegengesetzt der ihr vorgegebenen Fahrtrichtung unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam. Eine 61-jährige VW-Fahrerin, die von einem Parkplatz auf den Juri-Gagarin-Ring auffuhr, hatte das Mädchen offenbar übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde die 12-Jährige leicht verletzt.

Einbruch in Gaststätte

Einbrecher hatten es in der Nacht zu Samstag auf eine Gaststätte in der Erfurter Altstadt abgesehen. Gewaltsam drangen die Unbekannten in das Lokal ein und machten sich anschließend im Barbereich und in den Lagerräumen zu schaffen. Laut Polizei wurden Wechselgeld, Werkzeug sowie mehrere Tischdecken und Spirituosen gestohlen. Zudem ließen die Diebe einen ganzen Zigarettenautomaten mitgehen, der einen Tag später aufgebrochen und geleert im Bereich Stotternheim gefunden worden sei. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mercedes-Cabrio gestohlen

Seit Juli hatte ein 33-Jähriger Mann aus Erfurt seinen schwarzen Mercedes Benz SL 500 im Internet zum Kauf angeboten. Offenbar wurden nicht nur mehrere Kaufinteressenten, sondern auch Diebe auf das Cabrio aufmerksam. Am hellerlichten Tag stahlen Unbekannte am Samstag zwischen 10.15 Uhr und 13 Uhr das Auto im Wert von 20.000 Euro in der Moskauer Straße. Die Polizei fahndet nach dem Cabrio.

31-Jähriger niedergeschlagen und beraubt – Zeugen gesucht

