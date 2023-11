Pop-Star und Comedian auf der Messe: Das bieten die Verkehrsbetriebe als Extra-Service

Sarah Connor kommt in die Messe Erfurt.

Erfurt. Wieder sind zwei Großereignisse in der Messehalle zu erleben. Ralf Schmitz und Sarah Connor treten auf. Die Evag teilt mit, wie An- und Abreise am besten klappen.

Nicht allein die Straßenglätte bietet einen Grund, auf die Straßenbahn umzusteigen, wenn es zum Konzert auf der Messe geht. Die Evag ist am 1 und 2.Dezember wieder verstärkt unterwegs, wenn Ralf Schmitz (Freitag) und Sarah Connoram Samstag in Erfurt auftreten.

Weil Kombitickets verkauft wurden, gelten die Eintrittskarten gleichzeitig als Fahrkarten. Und das drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 3 Uhr des Folgetages für Stadtbahn, Bus und Bahn im Stadtgebiet Erfurt (Tarifzone 10). Wer nach der Show nicht gleich nach Hause möchte, kann das Angebot damit flexibel nutzen. Zum Ende der Veranstaltungen kommen Zusatzbahnen zum Einsatz.

Die aktuellen Fahrplan-Informationen sind über www.evag-erfurt.de