Polizei und Retter wurden Dienstagabend zu einem schweren Unfall auf der Nordhäuser Straße in Erfurt gerufen..

Porsche geht in Erfurt durch - 25.000 Euro Schaden

Erfurt Senior rutscht vom Gaspedal seines 500PS-Gefährtes.

Am Sonntagnachmittag meldete eine Spaziergängerin im Hirnzigenweg in Erfurt ein zerstörtes Garagentor. In der Garage sollte sich ein hochwertiger Pkw befinden. Die Mitteilerin vermutete daher eine Straftat.

Bei dem folgenden Streifeneinsatz stellte sich heraus, dass der 71-jährige Fahrzeug- und Garageneigentümer beim Anfahren vom Pedal seines 500PS-Gefährtes gerutscht ist und dabei das Garagentor durchstoßen hat.

An seinem Porsche 911 entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.