Projekt des Evangelischen Ratsgymnasiums: Ein vergessenes Fotoalbum aus einem Erfurter Keller

Erfurt. Mit ihren Forschungen zum Projekt „Das digitale jüdische Fotoalbum“ haben Erfurter Ratsgymnasiasten eine Spurensuche angestoßen.

Ein bewegendes Stück Erfurter Zeitgeschichte legten Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Ratsgymnasiums in digitaler Form vor, die sich mit einem „wieder ausgegrabenen“, mehr als 100 Jahre alten Fotoalbum auf verschiedenen Wegen befasst hatten. Das Zeitdokument reicht von den ersten Jahren des vergangenen Jahrhunderts über die Jahre des Nationalsozialismus hinweg bis zur Einweihung der Neuen Synagoge 1952 in Erfurt. Das Projekt entstand im Wahlpflichtfach Gesellschaftswissenschaften der neunten und zehnten Klasse.

Das bearbeitete historische Album ist nicht wieder zurück in den Keller gewandert, sondern mittlerweile an die Jüdische Landesgemeinde Thüringens in der Landeshauptstadt übergeben. Doch das Projekt geht weiter. Und jetzt im neuen Schuljahr berichten die beteiligten Mädchen und Jungen am Ratsgymnasium immer noch ganz begeistert von der Zeit der Nachforschungen.

Wie fing alles an? Im Keller entdeckte Enkelin Nele Ende 2020 zu Hause ein Fotoalbum ihres einige Jahre zuvor verstorbenen Großvaters. Der hatte es ursprünglich gar nicht selbst angelegt, denn die ältesten Abbildungen stammen aus den Jahren 1902/03. Aber es erzählt ein spannendes Stück Erfurter und Thüringer Zeitgeschichte. Die Ratsgymnasiastin nahm es für Nachforschungen in ihre Schule mit und steckte mit ihrer Neugier schließlich viele Mitschüler an.

Mit Neunt- und Zehnklässlern auf Spurensuche begeben

Die Lehrerinnen Claudia Bargfeld und Franziska Neudorf begaben sich mit den jungen Leuten auf Spurensuche, Was das Album außer vielen Porträts noch enthält, regte den Forschergeist einer ganzen Reihe von Mitschülern an. Knapp 40 Mädchen und Jungen waren an dem jahrgangsübergreifenden Projekt beteiligt. Mit den Informationen aus dem Erfurter Stadtarchiv und der Jüdischen Landesgemeinde gelang es, dieses Stück Geschichte in Erfurt näher zu untersuchen und schließlich für andere sichtbar zu machen. Nicht nur Helena findet, dass sich das gelohnt hat. Dabei erschwerte es die Forschungen der Schüler, dass sie sich vor dem langen Lockdown um den Jahreswechsel nur einmal direkt treffen konnten und viele mögliche Anlaufstellen über lange Zeit einfach geschlossen blieben. Umso stolzer können die jungen Akteure nun auf das Erreichte sein, das sie auch nach der erreichten Etappe immer noch in Atem hält.

Digitales Fotoalbum zieht weitere Projekte nach sich

Herausgekommen ist das digitale Fotoalbum, welches zur Spurensuche einlädt. Eine Kopie davon geht an das Jüdische Museum in Berlin für die interaktive Karte „Jewish Places“. Aber auch für die Erfurter Jugend soll das Nachlesen möglich sein von Familiengeschichte oder der Frage, was es mit dem altjüdischen Fest Purim auf sich hat.

„Wir wollten unsere Forschungsergebnisse für andere nutzbar und sichtbar machen“, erläutert Lehrerin Claudia Bargfeld. Schüler haben diese Arbeit für Schüler produziert. Darum soll das digitale Fotoalbum auch nicht einfach in einer Schublade verschwinden. Als „Glücksfall“, bezeichnet es der Schüler Mauritius, den Stoff überhaupt bearbeitet zu haben. Und sein Mitschüler Cornelius, der am Projekt nicht beteiligt war, findet es wichtig, dass in Zeiten wieder des stärker werden Antisemitismus die jungen Leute politisiert werden, dass sie aufgeklärt werden über das jüdische Leben, auch in Zeiten des Nationalsozialismus.

Mobile Wanderausstellung soll andere Erfurter Jugendliche informieren

Das Projekt verfolgte die Schüler im positiven Sinne auch bis in ihre Freizeit. Marlene: „Es wäre schade, wenn unsere Ergebnisse und Nachforschungen hinterher verloren wären“, findet sie.

Fortgesetzt werden soll das Projekt jetzt beispielsweise auch mit einer mobilen Wanderausstellung zu Themen wie Gebäude- und Architekturgeschichte, jüdische Traditionen und Feste, Einzelbiografien, Flucht und Vertreibung sowie Neubeginn der jüdischen Gemeinde nach 1945. Darüber informiert das Ratsgymnasium auch im Internet auf der Seite der Schulstiftung.

https://www.schulstiftung-ekm.de/stiftung/aktuelles/geschichtsunterricht-mit-hilfe-eines-fotoalbums.html