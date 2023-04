Promenadendeck und Löbertor: Erfurts Radfahrer fühlen sich unsicher

Erfurt. Note 4,1 für Erfurts Radstruktur. Das ist ein klares Zeichen, hier mehr zu tun. Wo klemmt es, was ist schon ganz gut? Die Ergebnisse des ADFC-Radklimatests geben Aufschluss.

Die Radfahrer in Thüringens Landeshauptstadt sind mit der Radfahrstruktur unzufrieden. Sie stuften sie im bundesweiten ADFC-Fahrradklima-Test mit einer Gesamtnote von 4,1 ein. Die 843 Erfurter Teilnehmer erkennen zwar an, dass in jüngster Zeit etwas für den Radverkehr getan wurde. Doch sehen sie zahlreiche Lücken und Probleme.

Zum zehnten Mal fand der Test statt, 245.000 Teilnehmer in 1114 Orten beteiligten sich daran. Aus Thüringen waren 20 Orte dabei, die die notwendige Teilnehmerzahl erreicht hatten. Die Städte wurden in verschiedene Stufen je nach Einwohnerzahl eingruppiert. Erfurt belegte Rang 16 unter den 26 deutschlandweit teilnehmenden Städten der Ortsgrößenklasse 200.000 bis 500.000 Einwohner.

Thema Radverkehr ist mehr im Fokus der Öffentlichkeit

Tanja Ernst-Adams vom ADFC Erfurt zeigte aufgrund der Befragung, wo Radfahrer in Erfurt noch Verbesserungen sehen. Foto: Anja Derowski

„Im Vergleich zum vorhergehenden Fahrradklima-Test 2020, wo die Stadt mit einer Note von 4,2 auf Rang 18 von 26 lag, ist immerhin eine leichte Verbesserung zu verzeichnen“, sagt Tanja Ernst-Adams, die Vorstandsvorsitzende des ADFC Erfurt. „Der Radentscheid, ein dem Radverkehr gegenüber aufgeschlossener Verkehrsdezernent, die Einsetzung eines Radverkehrsbeauftragten, die ADFC-Aktivitäten vor Ort und die Gründung des Beirats Radverkehr haben sicher dazu beigetragen, dass das Thema Radverkehr stärker in der Öffentlichkeit präsent ist und es in den zurückliegenden Monaten auch einige begrüßenswerte Maßnahmen gegeben hat.“

Sie nennt Beispiele: Die Radverkehrsführung über den Schmidtstedter Knoten sei noch nicht optimal – gemeint ist das östliche Ende mit einem Zaun –, aber besser als zuvor, ebenso die Verkehrsführung in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Häßlerstraße und Richard-Wagner-Straße. Die Zahl der für den Radverkehr geöffneten Einbahnstraßen steige, es wurden Grünpfeile für Radfahrende angebracht und es gab einige Image-Kampagnen.

Zugleich sei aber spürbar, dass das Fahrrad hier eben noch nicht als gleichwertiges Verkehrsmittel anerkannt und allzu oft hinten angestellt werde, so etwa jetzt bei der Planung des Parkhauses am Löbertor, bei der Gestaltung der Übergänge am Promenadendeck oder bei der Umgestaltung des Haltestellenbereichs Gorkistraße. Tanja Ernst-Adams mahnt an: „Von den mit dem Radentscheid beschlossenen Zielen wurden 2022 gerade einmal 20 Prozent erreicht – da klaffen Versprechen und Realität weit auseinander.“

Zusätzliche Piktogramme in der Neuwerkstraße

Kritisch gesehen werden insbesondere die mangelhafte Falschparkerkontrolle und die oft zu geringe Breite von (Rad-)Wegen. 70 Prozent der Befragten fühlen sich beim Radfahren nicht sicher. 69 Prozent empfinden, dass Radfahrende im Straßenverkehr zu wenig ernst genommen werden und 83 Prozent erleben öfter Konflikte mit Autofahrenden.

Am östlichen Ende des Promenadendecks müssen Radfahrer einen Bogen fahren, weil ein Zaun den Parkplatz abgrenzt. Foto: Anja Derowski

Als positives Beispiel nennt Tanja Ernst-Adams die Öffnung der Einbahnstraße Neuwerkstraße für Radfahrer. Nachdem zusätzlich zum Schild Piktogramme auf die Straße gezeichnet wurden, parken hier, wo die Radfahrer langfahren können, weniger Autos verbotswidrig. Es könnten jedoch nach Ansicht der Befragten und des ADFC noch viel mehr Einbahnstraßen in Erfurt für den Radverkehr frei gemacht werden.