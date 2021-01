Erfurt. Corona-Gegner versammeln sich am Samstagabend vor der Staatskanzlei, die spontane Versammlungsanmeldung wird jedoch kurzerhand wieder zurückgezogen.

Protest gegen Corona-Beschränkungen vor der Staatskanzlei in Erfurt

Zu einem spontanen Protest versammelten sich am späten Samstagnachmittag Gegner der staatlichen Corona-Beschränkungen vor der Staatskanzlei am Erfurter Hirschgarten. Die Polizei fuhr sofort mit einem größeren Aufgebot an Streifenwagen vor.

Die Aktion versiegte aber nach kurzer Zeit. Wie ein Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung sagte, wollte ein Versammlungsleiter eine Spontan-Demo anmelden. Woraufhin ihm seitens der Polizei die Auflagen hinsichtlich der Hygieneregeln angesagt worden seien.

Auf das Tragen von Masken und das Einhalten des Mindestabstandes konnten sich die Organisatoren jedoch nicht verständigen, so dass die Anmeldung der noch nicht begonnenen Versammlung kurzerhand zurückgezogen wurde.

Gegen 18 Uhr gingen die laut Polizei versammelten rund 60 Teilnehmer auseinander. Ein von ihnen zog weiter zum Domplatz, wo allerdings auch die Polizei starke Präsenz zeigte.