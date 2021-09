Prüfungs-Spannung in der Erfurter Thüringenhalle

Erfurt. 420 Azubis in kaufmännischen Berufen absolvierten am Dienstag ihre Zwischenprüfungen

Bei den Industrie- und Handelskammern (IHK) stehen bundesweit wieder Zwischenprüfungen an. Aus dem Bereich der IHK Erfurt unterziehen sich in diesem Herbst rund 420 Auszubildende in den kaufmännischen und knapp 200 Auszubildende in den gewerblich-technischen Berufen den Leistungsfeststellungen.

Auch rund 620 Prüflinge aus Nord-, Mittel- und Westthüringen absolvierten jetzt die gewerblichen und kaufmännischen Ausbildungszwischenprüfungen bei der IHK Erfurt. Während die Azubis der gewerblich-technischen Berufe bereits in der vergangenen Woche zeigen durften, ob sie alle vermittelten Ausbildungsinhalte beherrschen, schwitzen bei der gestrigen Zwischenprüfung der kaufmännischen Ausbildungsberufe rund 420 Teilnehmer in der Thüringenhalle.

Die Auszubildenden aus insgesamt 30 verschiedenen Berufen hatten dazu 90 bis 120 Minuten Zeit. Ehrenamtliche Prüfer aus Unternehmen und Berufsschulen beaufsichtigten die Prüfung und werteten anschließend die Ergebnisse aus. Ziel der Zwischenprüfung ist es, den Ausbildungsstand der Lehrlinge zu ermitteln. „Die Kenntnisse und Fertigkeiten, die die Auszubildenden während der bisherigen Ausbildung erworben haben, werden auf den Prüfstand gestellt“, erklärt Mario Melle, Teamleiter Prüfungen bei der IHK Erfurt.

