Punk, Funk & Reggae in Erfurt: Dieser Tipp zaubert ein Lächeln ins Gesicht

Mehr als 10.000 Singles und fast 1.000 Alben eines bekannten Plattenlabels hat sich ein Erfurter Literatur- und Musikfreund vorgenommen. Sein Fazit in der wöchentlichen Kolumne.

Sonne und Reggae ergänzen sich gut. Natürlich passt Reggae in jede Jahreszeit, am besten aber zu sommerlichen Temperaturen. In meinem CD-Spieler rotiert daher aktuell: „Studio One Funk – The Original 45“. Freudig entdeckt in der Tonträgerabteilung im zweiten Obergeschoss unserer Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz!

Studio One ist ein Plattenlabel in Jamaika, gegründet Anfang der 1960er Jahre in Kingston. So ziemlich jede Reggae-Größe hat dort irgendwann mal aufgenommen. Mehr als 10.000 Singles und fast 1000 Alben sollen bisher erschienen sein.

Aus diesem schier endlosen Fundus stellt das Londoner Label „Soul Jazz Records“ seit drei Jahrzehnten regelmäßig mit viel Liebe und Verstand Sampler zusammen.

Die hier vorgestellte Compilation „Studio One Funk“ erschien bereits 2004 und wurde jetzt neu aufgelegt. Mit informativem Booklet zeigt sie den Einfluss amerikanischer Musik auf die Szene Jamaikas. Das Studio One war ein musikalischer Schmelztiegel, der neben Jazz, Soul, R&B auch Rock und Punk aufnahm.

In dem vorliegenden Fall standen Künstler wie James Brown, Isaac Hayes und Stevie Wonder Pate.

Tanzbare Musik für einLächeln im Gesicht

Neben zurückgelehnten Coverversionen bekannter Hits, wie „Shaft“, „It’s A Shame“ oder „Melting Pot“ von Booker T. and The MGs begeistert „Studio One Funk“ vor allem als Schatzkästlein rarer Aufnahmen großartiger Studio One Künstler, von Cedric Im Brooks, Lee Arab, Pablove Black bis Delroy Wilson, allesamt entstanden zwischen den Jahren 1969 und 1972.

Geht in Ohr und Bein. Und zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Garantiert!

Stephan Oettel ist Mitglied des Freundeskreises der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt e.V.