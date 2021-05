Putztag in Erfurt: Illegal entsorgtem Müll geht’s an den Kragen

Erfurt. Ob Frühjahrsputz, Flussfege oder World Cleanup Day am 18. September – illegal entsorgter Müll beschäftigt fleißige Helfer rund ums Jahr.

Der Startschuss für den diesjährigen World Cleanup Day am 18. September ist gefallen: Steffi Becker und Thomas Niehoff von den Erfurter Stadtwerken und Jörg Lummitsch als Leiter des städtischen Umwelt- und Naturschutzamtes haben in einer digital abgehaltenen Besprechung mit den Organisatoren des World Cleanup Day ihre Bereitschaft erklärt, auch in diesem Jahr bei der ordnungsgemäßen Beseitigung des gesammelten Abfalls behilflich zu sein.

Der World Cleanup Day entstand im Jahr 2008 in Estland, als sich 50.000 Menschen an einem Tag getroffen haben, um illegal entsorgten Müll aus der Umwelt zu sammeln. Seitdem ist die weltweite Zahl der Teilnehmer rasant gestiegen. Allein im vergangenen Jahr haben sich in Deutschland 448 Kommunen mit mehr als 83.200 Teilnehmern engagiert. Auch in Thüringen wächst die Zahl der Unterstützer: Während 2019 nur insgesamt neun Cleanup-Aktionen stattfanden, waren es im Jahr 2020 bereits mehr als 40.

Erfurt ist besonderer Schwerpunkt der Kampagne innerhalb Thüringens

„Ein besonderer Schwerpunkt soll für Thüringen auf der Landeshauptstadt Erfurt liegen“, sagt die Thüringer Europaabgeordnete und Schirmherrin Marion Walsmann (CDU). Dort beteiligten sich im vergangenen Jahr 15 Orts- und Stadtteile am internationalen Putztag, was nicht zuletzt auf das starke Engagement der Ortsteilbürgermeister zurückzuführen sei. „Letztes Jahr konnten wir trotz Corona eine enorme Steigerung in Thüringen verzeichnen. Knapp 4000 Freiwillige haben mitgeholfen, unsere Umwelt sauber zu halten – das gilt es dieses Jahr zu toppen“, betont Marion Walsmann und bedankt sich bei allen Freiwilligen, den Ortsteilbürgermeistern, Schulen, Betrieben und den vielen Organisatoren, die im Hintergrund helfen.

Dieses Jahr sollen mehr Vereine, Unternehmen und Schulen eingebunden werden. Zur Gewährleistung der Sicherheit teilnehmender Schulklassen wird auf www.worldcleanupday.de/schulen informiert. Auch über die empfohlene Ausstattung durch Schulklassen-Cleanup-Sets.