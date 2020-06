Erfurt. Der erste Wimperg am Dom wurde saniert. Mehr als 50 Einzelteile werden in diesen Tagen angebracht.

Puzzle am Triangelportal

Zentimeter für Zentimeter schwebt der Sandsteinblock zwischen Baugerüst und Fassade herab. Steinmetz Philipp Lier gibt per Funk die Anweisung zum Kranführer, wohin er steuern soll. Nach in paar Minuten setzt der Block exakt an der Stelle an, wo er bis vor ein paar Monaten jahrhundertelang seinen Platz hatte: An einem der beiden Wimperge des Triangelportals am Erfurt Dom. Ein Wimperg ist eine giebelartige Bekrönung über Portalen und Fenstern, am Dom befinden sie sich über den beiden Doppeltüren auf der Ost- und Westseite des Portals.

Etwa 50 Einzelteile waren im Herbst vergangenen Jahres abgebaut und in die Werkstatt der Firma Schiecke gebracht worden. Sie wurden gereinigt und begutachtet. „Wir haben etwa zehn Kubikmeter Material, ein Kubikmeter wiegt 2,4 Tonnen“, nennt Restaurator und Steinmetz Eric Schiecke ein paar Zahlen. Die einzelnen Teile wurden am Mittwoch auf den Domberg gebracht, sie wiegen zwischen 50 und 400 Kilogramm. „Einige Stücke wurden konservatorisch und restauratorisch bearbeitet, einige teilkonstruiert und bei einigen stellten wir erhebliche Verluste durch Rostsprengung, Thermodynamik und Wind fest, so dass sie gänzlich durch neue Teile ersetzt wurden“, erzählt Eric Schiecke.

Das Projekt ist eine von vielen Einzelmaßnahmen am Triangelportal. „Das Dombauamt hat die Komplettsanierung der in ihrer Architektur einmaligen Portalanlage der Hochgotik veranlasst, weil sich große Steinfragmente gelöst hatten und zu Boden gefallen waren. Die Schäden sind vor allem auf Umwelteinflüsse zurückzuführen, die seit Jahrhunderten auf das Portal mit seiner dreieckigen Grundfläche einwirken“, erklärt Dombaumeister Andreas Gold.

In diesen Tagen werden alle Einzelstücke zusammengefügt. Manche konnten nicht entfernt werden, sie wurden direkt an der Fassade saniert. Es ist wie bei einem Puzzle. Damit es keine Verwechslungen gibt, nummerierten die Restauratoren daher alle Steine. In den Steinen sind zudem Aussparungen eingefügt, hier kommen dann Klammern hinein, die die Steine zusammenhalten sollen. Bleiplatten helfen bei der Verbindung, Unebenheiten auszugleichen.

Anfang August werden die Arbeiten an der Westfassade, die unter dem Namen Jungfrauenportal bekannt ist, abgeschlossen sein. Dann befinden sich alle Skulpturen wieder an ihrem Platz.

Wenn auch die Ostseite des Triangelportals voraussichtlich Ende diesen Jahres saniert ist, belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 1,2 Millionen Euro. Je 400.000 Euro geben das Domkapitel und das Bistum Erfurt. Die Vereinigte Kirchen- und Klosterkammer stellt 100.000 Euro, das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 85.000 Euro zur Verfügung. Die Kosten für die Restaurierung der Skulpturen sollen durch eine Sponsorenaktion des Domkapitels zusammenkommen.