Pyrotechnik und Pfefferspray-Pistole eingesetzt – Streit unter Nachbarn eskaliert in Erfurt

In der Nacht auf Dienstag ist ein Nachbarschaftsstreit in Erfurt eskaliert. Grund war, dass ein 28-Jähriger eine Überwachungskamera im Hausflur eines Mehrfamilienhauses anbrachte. Einem 20-jährigem Nachbar gefiel das nicht und es kam zu Streit.

Der 28-Jährige brachte daraufhin Pyrotechnik an der Haustür des Jüngeren an und zündete diese. Der war darüber so erbost, dass er die Wohnungstür des Pyromanen eintrat. Der 28-Jährige schoss daraufhin mit einer Pfefferspray-Pistole in den Hausflur. Verletzt wurde niemand bei dem Vorfall.

Die Polizei rückte zur Deeskalation an. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 28-Jährigen fanden sie Drogen und zwei Scheine Falschgeld.

