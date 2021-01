Guten Morgen, Erfurt: Quer durch den Gemüsegarten

An das Home-Office gefesselt sucht man meist per Television den Kontakt in die Welt – und taucht dabei mitunter in Tiefen ab, die bislang verborgen blieben. Mitunter stößt man dabei auf fesselnde Tiefen, die regelrecht hypnotisieren können. Ich bin in diese unlängst beim öffentlich-rechtlichen Frühstücksfernsehen abgetaucht, als es um Wellness und Naturkosmetik ging. Eigentlich ging es um die Zweckentfremdung von Lebensmitteln. Unglaublich, was sich die Leute alles so ins Gesicht, auf den Bauch und auf die Beine schmieren. Gurkenscheiben auf den Augen, Joghurt im Ohr, Dressing in den Fältchen…

Meine aus der Jugendzeit übertragende Weltanschauung, dass sich Naturkosmetik auf ein rohes Schnitzel beschränkt, das auf Gesichtsschwellungen nach Raufereien gelegt wird, musste ich danach korrigieren. Es geht quer durch den Kühlschrank. Fast jedes Gemüse ist gut für die Wellness-Wanne. Gepaart mit der richtigen Musik und dem perfekten Licht, kommt es zu explosiven Veränderungen der Körperfunktionen. Ich konnte mich nicht losreißen. Ich hab die Sendung bis zum Abspann ausgesessen – um danach, wie nach einem Horror- oder Katastrophenfilm, in Sicherheit auf der heimischen Couch durchzuatmen: Hoffentlich passiert mir das nicht!