Rad prallt gegen Auto - In Fleischerei ausgerastet und Polizisten verletzt - Mülltonnen brennen - Serieneinbrüche

Serieneinbrüche in Erfurter Keller

Mehrere Mieter meldeten sich am Dienstag bei der Erfurter Polizei, um Kellereinbrüche zu melden. Die Diebe gelangten immer auf unbekannte Art und Weise in die Mehrfamilienhäuser und brachen dann Kellerabteile auf.

In der Mittelstraße schlugen sie gleich mehrfach zu. In drei Mehrfamilienhäusern machten sich die ungebetenen Gäste an den Kellerboxen zu schaffen und gelangten so an ihre Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei Fahrräder im Gesamtwert von ca. 2.500 Euro gestohlen. Viele Kellertüren- und Schlösser wurden beim Einbruchsversuch beschädigt, hielten den Machenschaften der Diebe aber Stand.

Rucksäcke und Lebensmittel im Wert von knapp 150 Euro ließen Unbekannte aus einem Keller in der Lowetscher Straße mitgehen.

Auf Fahrradteile hatten es Diebe in einem Keller in der Dahlienstraße abgesehen. Auch an zwei Garagen in der Friedrich-Engels-Straße versuchten sich Langfinger. Sie beschädigten die Schlösser, gelangten aber nicht in die Objekte.

Die Polizei rät Hauseingangstüren immer geschlossen zu halten. Oftmals wird der sogenannte „Schnapper“ so eingestellt, dass man durch einfaches Aufdrücken der Tür in den Hausflur gelangt. Gut ausgeleuchtete Keller sind für Diebe ebenfalls unattraktiv, weil sich die Chance erhöht entdeckt zu werden. Sollten sich fremde Personen auffällig in Wohnhäusern bewegen, so informieren sie umgehend die Polizei.

Autoeinbrecher gestellt

Dienstagabend traute ein 30-Jähriger seinen Augen kaum, als er gegen 22 Uhr in der Erfurter Johannesstraße gerade zu seinem Fahrzeug kam. Ein Unbekannter machte sich an dem Auto zu schaffen und schlug die Scheibe des Pkws ein. Durch die sofort alarmierte Polizei konnte der Täter gestellt werden. Der 38-Jährige ist kein Unbekannter. Bereits in den letzten Tagen mussten die Beamten wegen ihm ausrücken. Beim Atemalkoholtest erreichte der Dieb einen Wert von über 2,1 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen. Am Mittwoch wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

Auch in der Greifswalder Straße wurde die Scheibe eines Autos beschädigt. Die Diebe gelangten so an eine Tasche mit medizinischem Gerät. Der Wert der Beute beläuft sich auf über 1.300 Euro. Wer für diese Tat verantwortlich ist, ist noch unklar.

Autorad löst sich während Fahrt und prallt in anderes Auto

Riesiges Glück hatte am Dienstag ein 31-jähriger Autofahrer. Gegen 6 Uhr fuhr ein 52-Jähriger die Arnstädter Chaussee in Richtung Erfurt, als sich auf Höhe des Abzweiges Egstedt das Hinterrad seines Autos löste. Das Rad prallte frontal gegen das Auto des 31-Jährigen, welcher ihm entgegen kam. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw des jungen Mannes erheblich beschädigt. Motorhaube, Kühlergrill und Stoßstange wurden eingedrückt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

In Fleischerei ausgerastet und Polizist verletzt

Samstagnachmittag eskalierte ein Streit in einer Erfurter Fleischerei. Gegen 14 Uhr betrat ein 37-Jähriger das Fachgeschäft und geriet mit einer Angestellten in Streit. Der Mann beleidigte die Mitarbeiterin, verließ dann die Fleischerei, um kurz darauf zurückzukehren. Er nahm Wurstwaren vom Tresen, warf sie auf den Boden und bedrohte die Angestellte. Polizeibeamte konnten den 37-Jährigen im Bereich der Eislebener Straße stellen. Die Polizisten wurden ebenfalls beleidigt. Als der Mann zur Klärung seiner Identität durchsucht werden sollte, setzte er sich zur Wehr und versuchte sich mehrfach loszureißen. Bei dem Gerangel wurden der Mann sowie ein Beamter leicht verletzt. Gegen den renitenten Mann wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Fette Beute

Handwerker erlebten Samstagmorgen eine böse Überraschung, als sie sich an die Arbeit machen wollten. Unbekannte waren übers Wochenende in das Haus im Erfurter Süden eingebrochen und hatten sich an den Arbeitsgeräten bedient. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie mehrere Maschinen, Werkzeuge, eine Kabeltrommel und sogar einen Kühlschrank mitgehen. Um an die Gegenstände zu gelangen traten die Diebe mehrere Türen ein. Der entstandene Sachschaden ist marginal, der Wert der Beute über 5.000 Euro.

Mehrere Mülltonnen angezündet

Unbekannte fackelten in der Nacht zu Sonntag mehrere Mülltonnen am Juri-Gagarin-Ring ab. Gegen 23:30 Uhr wurde das Feuer bemerkt. Insgesamt brannten sieben Tonnen in einer Gitterbox nieder. Außerdem wurden eine Hausfassade sowie ein Fenster beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro.

Vom Gehweg in Haft

Weil ein sturzbetrunkener Mann gestern Nachmittag in Erfurt auf dem Gehweg lag, informierten Passanten die Rettungsleitstelle. Da der aggressive Mann aber die notwendige Behandlung verweigerte und sich wehrte, wurde die Polizei hinzugezogen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 49-Jährigen zwei Haftbefehle vorlagen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von drei Promille. Nach Vorstellung bei einem Arzt konnte der Mann am Abend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Trotz Nebel überholt: Teurer Schaden

Ein waghalsiges Überholmanöver startete Dienstagmorgen gegen 7 Uhr ein 60-jähriger Autofahrer auf der K54 zwischen Nöda und Mittelhausen. Der Mann überholte einen vor ihm fahrenden Lkw, obwohl es neblig und die Strecke nicht einsehbar war. Der 60-Jährige sah so einen entgegenkommenden VW zu spät. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wichen beide Autofahrer auf die Bankette aus. Der 60-Jährige scherte dann wieder ein und touchierte dabei den Lkw. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Schäden an dem Lkw und dem Unfallverursacher belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Marihuana statt Kaugummis

Mancherorts findet man sie noch, die altbewährten Kaugummiautomaten. So auch in Weißensee. In der Nacht zu Mittwoch beobachtete eine Anwohnerin, wie sich gegen 1 Uhr zwei Unbekannte an dem Automaten zu schaffen machten. Sie brachen ihn auf und flüchteten mit Kleingeld und Süßwaren. Durch eine sofortige Fahndung konnten in dem Bereich zwei Herren ausgemacht werden. Da der Verdacht bestand, dass das Duo für den Aufbruch verantwortlich war, liefen umfangreiche polizeiliche Maßnahmen an.

Die beiden Männer stimmten einer Durchsuchung ihrer Wohnung und ihres Gartens zu. Kaugummis fanden die Beamten dort nicht, dafür aber eine größere Menge Marihuana. Die getrockneten Pflanzen und Blütenteile wurden sichergestellt. Gegen beide wurde Anzeige erstattet. Wer den Kaugummiautomaten aufgebrochen hat, ist bisher nicht bekannt.

