Radfahrer bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Erfurt. Ein 60 Jahre alter Radfahrer ist in Erfurt bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Straße "Am Herrenberg" ein schwerer Unfall. Ein E-Biker befuhr hier den Radweg in Richtung eines Einkaufszentrums und wurde durch einen VW-Fahrer, der ihm entgegenkam und zur gleichen Zeit ebenfalls bei Lichtzeichen "grün" nach rechts in die Häßlerstraße abbiegen wollte, übersehen.

Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wodurch sich der 60-jährige Radfahrer schwer verletzte und folglich in ein Erfurter Krankenhaus verbracht werden musste.

