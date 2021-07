Radfahrer in Erfurt vor Straßenbahn gestoßen – Lkw-Fahrer mit 3,6 Promille hinterm Steuer – Mann bestohlen

Erfurt. Ein Radfahrer ist in Erfurt vor eine Straßenbahn gestoßen worden. Außerdem beschäftigten ein betrunkener Lkw-Fahrer und zwei Trickdiebe die Polizei.

Ein Radfahrer Freitagnachmittag in der Bahnhofstraße von einem Fußgänger geschubst worden und auf die Gleise der Straßenbahn gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 22-Jährige in Richtung Anger auf dem Gehweg unterwegs, als ihm der 53-jährige Fußgänger entgegen kam. Durch eine sofort eingeleitete Bremsung sei die Straßenbahn noch rechtzeitig zum Stehen gekommen und es blieb bei leichten Verletzungen für den Radfahrer. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

Betrunkener Lkw-Fahrer in Logistikzentrum

Am Montagmorgen rief ein Mitarbeiter eines Erfurter Logistikzentrums die Polizei um Hilfe. Ein Lkw-Fahrer war augenscheinlich betrunken auf das Gelände gefahren. Nach Angaben der Polizei brachte es der 31-Jährige bei einem durchgeführten Atemalkoholtest auf einen Wert von knapp 3,6 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Opfer von mieser Masche

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Erfurter Innenstadt ein 51-Jähriger das Opfer von Gaunern. Laut Polizei traf der Mann traf in der Waagegasse auf zwei Unbekannte, die ihn antanzten. Mit der Masche lenkten sie ihn Mann ab und stahlen ihm die Geldbörse, wodurch sie an mehrere hundert Euro Bargeld gelangten. Von den Trickdieben fehle bisher jede Spur.

Mehr Blaulichtmeldungen