Radfahrer kollidieren in Erfurt miteinander: 32-Jähriger schwer verletzt

Erfurt. In Erfurt sind zwei Radfahrer miteinander kollidiert. Dabei verletzte sich ein 32-Jähriger schwer.

Am Dienstagnachmittag begegneten sich in Erfurt Am Schwemmbach zwei Radfahrer auf schmerzhafte Weise. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Fahrrad stadtauswärts auf einem Radweg. Am Albrecht-Dürer-Weg kreuzte ein 72-Jähriger Radfahrer seinen Weg.

Beide Männer stießen zusammen und stürzten anschließend zu Boden. Dabei wurde der ältere leicht verletzt, der 32-Jährige hingegen erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.