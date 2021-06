Mehrere Unfälle mit Radfahrern in Erfurt: Ein Schwerverletzter nach Kollision mit Auto

Erfurt In Erfurt ist ein Fahrradfahrer beim Überqueren einer Straße mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Es war nicht der einzige Unfall mit Radfahrern in Erfurt.

In der Blumenstraße in Erfurt ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Radfahrer die Blumenstraße aus Richtung Nordhäuser Straße kommend auf dem Gehweg.

Auf Höhe der Petersbergstraße wollte er die Blumenstraße überqueren und nahm fälschlicher Weise an, dass das Auto vorher abbiegen wollte. Da der Wagen aber weiter auf der Blumenstraße fuhr, kam es zum Zusammenstoß.

Durch den Sturz wurde der Radfahrer schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Auto entstand Sachschaden.

Zwei Radfahrer stoßen zusammen

Am Mittwochmorgen sind auf dem Gehweg am Karl-Marx-Platz in Erfurt zwei Radfahrer zusammengestoßen. Bei dem Sturz verletzte sich laut Polizeiangaben eine 26-Jährige und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Da der andere Radfahrer einfach weiter fuhr, liegen zu dem Unbekannten keine Personalien vor. Zeugen, die den Unfall gesehen haben werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Nord zu melden: 0361/ 78400 (unter Angabe folgender Nummer: 0122368).

50-Jährige Radfahrerin stürzt

Ebenfalls gestürzt ist gestern eine 50-jährige Radfahrerin in der Demminer Straße. Zwei Radfahrerinnen kamen ihr entgegen und machten der 50-Jährigen Platz. Diese kam aber zu Fall. Verletzt wurde die 50-Jährige glücklicherweise nicht.