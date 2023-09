Radfahrerin bei Unfall in Erfurt lebensbedrohlich verletzt

Erfurt. Nach einem schweren Unfall ist eine Radfahrerin mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Frau musste notoperiert werden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Erfurter Norden ist am Sonntag gegen 0.20 Uhr ein Fahrradfaherin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 33-Jährige zunächst auf einem Gehweg gefahren und an der Kreuzung Apoldaer Straße plötzlich nach links auf die Fahrbahn abgebogen. Dabei wurde die Frau von einem Auto erfasst.

Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Der Fahrer des Autos erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ärztlich versorgt. Die Straße wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand Totalschaden.

