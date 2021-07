Radler für einen guten Zweck machen Station in Erfurt

Erfurt. Helfen und Spaß haben, das erlebten die Teilnehmer der Regenbogentour . . .

Etwa 250 Radfahrer beteiligten sich an der 26. Regenbogentour. Sie begann am Samstag in Arnstadt und machte Zwischenstation auf dem Bahnhofsvorplatz in Erfurt. Der Erlös der Tour – das Startgeld, Spenden und der Verkauf von T-Shirts – kommt der Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt zugute.

In diesem Jahr soll eine Küche für die Villa Kunterbunt angeschafft werden. Die Villa ist ein Spielzimmer für Patienten der Station 33 des Helios-Klinikums. 12 Uhr fiel der Startschuss in Erfurt, dann ging es nach Sömmerda. Die Polizei begleitete die Tour, außer eines kleinen Zusammenstoßes zweier Radfahrer blieb das Ereignis unfallfrei.