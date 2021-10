Die Fahrradinfrastruktur in Erfurt soll verbessert werden.

Radverkehr in Erfurt: „Fünf Punkte sind nur der Anfang“

Erfurt. Der VCD Erfurt bietet eine Zusammenarbeit zur nachhaltigen Mobilität in Erfurt an.

Der VCD Erfurt begrüßt die Initiative der Stadtratsfraktion von B90/Die Grünen für eine Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in Erfurt. Sie greife damit das Bemühen vieler Erfurterinnen, des Radentscheides und weiterer Vereine und Verbände auf, um endlich in dieser Problematik schneller voran zu kommen, erklärt Falko Stolp vom VCD. Dieser hoffe dabei stark, dass auch die anderen Stadtratsfraktionen sich mit weiteren Aktivitäten anschließen. „Denn die fünf aufgeführten Punkte können nur ein Anfang sein“, so Stolp.

Der VCD Erfurt biete jederzeit eine aktive Unterstützung und Zusammenarbeit an, um eine umfassende nachhaltige Mobilität in Erfurt zu etablieren und somit die Lebensqualität der Landeshauptstadt weiter zu erhöhen, teilt der VCD weiter mit. Getreu dem Motto: „Global denken, lokal handeln“. Dazu gehörten selbstverständlich noch viele weitere Punkte, wie sichere Schulwege für Rad und Fuß, Förderung des Fußgängerverkehrs, kostenloser ÖPNV für alle Schülerinnen und Schüler, eine Veränderung der Stellplatzsatzung, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, Erhöhung des Grünanteils und vieles mehr. Stolp würde es begrüßen, wenn sich der Oberbürgermeister in dieser Beziehung positionieren würde, darauf warten bringe aber nichts: Es müsse sofort gehandelt werden.