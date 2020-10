Randale in der Altstadt - Auto in Brand gesetzt - Professioneller Ladendieb hinter Gittern

Randale in der Altstadt

Donnerstagabend randalierte eine vierköpfige Gruppe in einem Haus in der Erfurter Altstadt. Drei Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 45 Jahren wollten bei einem 28-jährigen Mann 30 Euro Schulden eintreiben. Sie schlugen die Scheibe der Eingangstür ein, um in das Haus zu gelangen. Anschließend traten sie gegen die Wohnungstür des Mannes und versuchten, über den Balkon in seine Wohnung zu kommen.

Vor Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe. Doch die Polizei konnte sie stellen. Die Männer waren stark alkoholisiert. Einer von ihnen wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus eingewiesen. Gegen die Gruppe wird nun wegen Sachbeschädigung und versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt.

Auto in Brand gesetzt

Freitagmorgen gegen 5 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann auf ein brennendes Auto in der Röntgenstraße/Fritz-Noack-Straße aufmerksam. Er versuchte, bis zum Eintreffen der Polizei und Feuerwehr erfolglos die Flammen zu löschen. An dem Chevrolet entstand Totalschaden in Höhe von 7.000 Euro. Unbekannte hatten das Auto in Brand gesetzt. An einem davor parkenden Opel Corsa waren die Täter bei dem Versuch gescheitert, dieses ebenfalls anzubrennen.

Die Kripo Erfurt ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Insbesondere wird eine größere Gruppe als Zeugen gesucht, die sich in der Nacht am Brandort aufgehalten haben soll. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/574324-602 oder -123) unter Angabe der Vorgangsnummer 230384 entgegen.

Professioneller Ladendieb hinter Gittern

Donnerstag wurde gegen einen 26-jährigen Mann Haftbefehl erlassen. Er hatte am Mittwochnachmittag in Erfurt gleich in zwei Drogeriegeschäften Kosmetikartikel gestohlen. In dem zweiten Geschäft wurde er von einem Ladendetektiv gestellt. Der Dieb hatte seine Beute im Wert von über 1.300 Euro in präparierten Taschen verstaut, um die Diebstahlssicherung zu umgehen. Eine Überprüfung ergab, dass sich der aus Vietnam stammende Mann illegal in Deutschland aufhielt. Der 26-Jährige wurde festgenommen. Nach Haftrichtervorführung wurde er in ein Gefängnis gebracht.

Fahrraddieb auf und davon

Ein Schüler beobachtete am Donnerstagvormittag, wie ein unbekannter Mann ein Fahrrad, welches sich am Geländer des Schulhofs in der Scharnhorststraße befand, über den Zaun hob. Anschließend verstaute dieser einen Bolzenschneider und flüchtete mit dem Fahrrad. Die Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. Der Täter war etwa 28 bis 31 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hatte eine kräftige Gestalt sowie eine Glatze. Er trug eine schwarze Bomberjacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Die Polizei sucht den Eigentümer des gestohlenen schwarz-blaues Fahrrads und Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 229855 entgegen.

