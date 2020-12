Randalierer und Exhibitionist sorgt für Unruhe - Frau mit drei Promille gestoppt

Frau mit drei Promille gestoppt

Als sich Donnerstagabend eine Polizeibeamtin frei hatte, stellte sie eine sturzbetrunkene Autofahrerin in der Geschwister-Scholl-Straße in Erfurt fest, die in Schlangenlinien unterwegs war. Alarmierte Kollegen stoppten die Alkoholsünderin und staunten beim anschließenden Atemalkoholtest nicht schlecht. Die 30-Jährige erreichte über drei Promille. Sie musste ihren Führerschein und ihre Autoschlüssel abgeben und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Sturzbetrunken auf Gleis und gegen Straßenbahn gekippt

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstag gegen 19 Uhr an der Bahnunterführung am Erfurter Hauptbahnhof. Ein 38-Jähriger lehnte stark alkoholisiert an einer Haltstelle, als er aufgrund seines Zustandes nach hinten auf die Gleise und gegen eine langsam fahrende Straßenbahn kippte. Glücklicherweise wurde der Mann nur leicht verletzt. Beim Atemalkoholtest erreichte er fast vier Promille.

Wieder Serieneinbrüche in Keller

Unbekannte machten sich wieder in mehreren Kellern in Erfurt zu schaffen. Am Juri-Gagarin-Ring ließen die Diebe eine Aluleiter sowie weitere Gegenstände mitgehen. Auf einen Teigmixer hatten es Langfinger in der Friedrich-Engels-Straße abgesehen. Auch hier gelangten die Diebe in das Mehrfamilienhaus und in der Folge in den Keller. Aus einem Fahrradraum in einem Wohnhaus in der M.-Niemöller-Straße verschwand ein Fahrrad im Wert von ca. 100 EUR. Glück im Unglück hatten Datschenbesitzer in der Apoldaer Straße. Die ungebetenen Gäste drückten das Fenster der Laube auf und verschafften sich so Zutritt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen allerdings nichts.

Randalierer und Exhibitionist sorgt für Unruhe und landet in Gewahrsam

Ein 24-Jähriger stiftete Donnerstagabend im Erfurter Norden Unruhe. Der Mann lauerte einem Angestellten auf, als dieser in eine Firma wollte. Er versuchte ihm das Fahrrad zu stehlen. Als dies nicht klappte, flüchtete er auf das Betriebsgelände. Dort randalierte er, schmiss Fensterscheiben ein und trat einen Autospiegel ab. Durch eine Notausgangstür flüchtete er wieder und löste so Alarm aus. In einer nahe gelegenen Tankstelle ließ er dann die Hosen runter und entblößte sein bestes Stück. Als er von der Mitarbeiterin aus der Tankstelle verwiesen wurde nahm er einen Feuerlöscher und warf ihn gegen ein Auto. Der 24-Jährige konnte vorläufig festgenommen werden. Die Nacht verbrachte er in einer Gewahrsamszelle.

Großeinsatz von Polizei und LKA in Mühlberg

