Ratsgymnasium feiert restaurierten Flügel mit Online-Konzert

Das Ratsgymnasium in Erfurt feiert seinen klanglich restaurierten Blüthner-Flügel mit einem Online-Konzert

Altstadt. Der restaurierte Blüthner-Flügel in der Aula des Ratsgymnasiums in Erfurt wird mit einem Konzert eingeweiht.

In der Aula des Evangelischen Ratsgymnasiums Erfurt harrte der vielgenutzte Blüthner-Flügel aus dem Jahre 1893 schon länger geduldig seiner Restaurierung. Dank des Fördervereins der Schule konnte das Instrument in den vergangenen Monaten durch den Klavierbaumeister Markus Peter klanglich überholt und bei der Gelegenheit auch mit einem Klimasystem versehen werden. Die Fertigstellung des Instruments wird mit einem Online-Konzert am Mittwoch, 14. Juli, 19 Uhr, gefeiert. Schülerinnen und Schüler bringen ein buntes Programm von Wolfgang Amadeus Mozart bis zu Adele zu Gehör. Der Link zum Konzert ist auf der Schulhomepage abrufbar.

www.evrg-erfurt.de