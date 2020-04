Erfurt. In Erfurt ist ein 18-Jähriger von vier Personen angegriffen und beraubt worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern und sucht nach einem wichtigen Zeugen.

Raub und Körperverletzung in Erfurt – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, den 24.03.2020, zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Raub in Verbindung mit einer gefährlichen Körperverletzung im Stadtpark.

Wie die Polizei mitteilte, saß ein 18-Jähriger auf einer Parkbank in der Nähe des Stadtparkkopfes, in Richtung Kaffeetrichter in Erfurt. Der junge Mann wurde von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Unter Vorhalten eines Klappmessers raubten die Männer die Umhängetasche des 18-Jährigen sowie sein Handy. Außerdem wurde ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Bei dem Übergriff wurde der junge Mann leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige gab an, dass die vier Personen russisch untereinander sprachen.

Nach diesen Männern sucht die Polizei

Er beschreibt sie wie folgt:

Person 1:

Etwa 175-180 cm groß

kräftige Gestalt, kurze-blonde Haare

Tattoo mit einer ca. 5 cm großen, goldfarbenen Krone unterhalb des Kinns an der linken Halsseite

schwarze Adidas-Turnschuhe

hellblaue Jeans

Person 2:

Etwa 160-170 cm groß

sehr kräftige Statur, glatzköpfig, schwarzer Vollbart

Tattoo auf einem Handrücken in Form einer Krone, deren Zacken an den Fingerknöcheln enden

blau-schwarze Jacke mit einer weißen „10“ auf dem Rücken

schwarze Jogginghose von Lacoste

Person 3:

Etwa 170-180 cm groß

sportliche Statur

schwarze, kurze Haare, seitlich rasiert

schwarze Jeans mit Rissen, weiße Nike-Turnschuhe

Tattoo auf einem Handrücken, welches sich in auf dem Arm fortsetzte

Zu der vierten Person konnte das Opfer keine Angaben machen.

Zeuge soll sich bei der Polizei melden

Bei dem Beutegut handelt es sich unter anderem um eine blau-schwarz-karierte Umhängetasche mit silberner Aufschrift „Louis Vuitton“, sowie ein IPhone XR, Farbe schwarz.

Zur Tatzeit passierte ein männlicher Jogger die Örtlichkeit und beobachtete die Tat. Der Zeuge wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0361/ 7443 -1465 entgegen.

