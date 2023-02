Raubüberfall auf dem Anger: Polizei stellt vier Verdächtige im Kindesalter

Die Polizei in Erfurt hat auf dem Anger vier mutmaßliche Täter im Teenager-Alter stellen können, die im Verdacht eines Raubüberfalls stehen. (Symbolfoto)

Erfurt. Vier mutmaßliche Täter im Alter zwischen elf und 13 Jahren sind von der Polizei in Erfurt am Donnerstag nach einem Raubüberfall vernommen worden.

Die Polizei in Erfurt stellte am Donnerstagnachmittag nach einem Raubüberfall vier mutmaßliche Täter. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Teenager im Alter zwischen 11 und 13 Jahren. Sie stehen laut Angaben der Polizei im Verdacht, in einem Einkaufscenter im Stadtzentrum zwei elf Jahre alten Jungs das Bargeld geraubt zu haben.

Die vier Beschuldigten wurden polizeilich vernommen und anschließend zu ihren Eltern gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem, ob es Zusammenhänge mit den Raubüberfällen auf dem Anger in der vergangenen Woche gibt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

