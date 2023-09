Raubüberfall auf Parkplatz und Neunjährige bei Verkehrsunfall verletzt - Die Polizeimeldungen aus Erfurt

Erfurt. Unbekannte Täter griffen zwei junge Männer mit einem Schlagstock an und raubten ihnen Geld sowie Ausweisdokumente. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Erfurt.

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer stieß am Montagnachmittag mit einem neunjährigen Mädchen im Norden Erfurts zusammen. Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen plötzlich auf den Radweg getreten. Der Fahrradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr das kleine Mädchen an. Beide kamen dabei zu Sturz und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Neunjährige musste im Anschluss ärztlich versorgt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Raubüberfall mit einem Schlagstock

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Norden von Erfurt kam es zu einem Angriff mit einem Schlagstock, bei dem zwei junge Männer ausgeraubt wurden. Die beiden Geschädigten im Alter von 19 und 20 Jahren hatten sich laut Polizei am Montagabend auf einem Parkplatz aufgehalten, als zwei unbekannte Männer sich den beiden näherten.

Einer der Angreifer schlug einem der Männer in das Gesicht und zog einen Schlagstock. Mit diesem griff er sein Opfer an, traf jedoch nicht. Er forderte beide Männer auf, ihm deren Bauchtaschen auszuhändigen. Die jungen Männer kamen der Aufforderung nach. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute. Neben Ausweisdokumenten stahlen die Täter auch Bargeld in Höhe von knapp 200 Euro.

Diebe stehlen mehr als zehn Zweiräder im Wert von über 20000 Euro

Große Beute machten Diebe im Norden Erfurts, nachdem sie in ein Fahrradgeschäft eingebrochen waren. Die unbekannten Personen hatten sich laut Polizei zunächst Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Sie stahlen mehr als zehn der dort zum Verkauf ausgestellten Zweiräder und machten sich mit der Beute im Wert von über 20000 Euro aus dem Staub.

Einbruch in mehrere Kellerabteile

Am Montagmorgen wurde der Polizei bekannt, dass eine unbekannte Person in verschiedene Kellerabteile eines Einfamilienhauses im Süden Erfurts eingebrochen war und mehrere Fahrräder gestohlen hat.

Der Täter hatte sich zunächst gewaltsam Zugang in das Mehrfamilienhaus verschafft. Einen dort abgelegten Kellerschlüssel nutzte der Einbrecher und begab sich in das untere Stockwerk. Dort drang er in unterschiedliche Abteile ein. In einer Kellerbox wurde der Einbrecher fündig und stahl vier Fahrräder. Mit seiner Beute im Wert von ca. 12000 Euro konnte er unerkannt flüchten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.