Real Madrid in Erfurter Wohngebiet: Der Fußball und die Baustelle

Erfurt. Rücksichtnahme ist selten geworden. Doch auf einer Erfurter Baustelle gab es sie. Damit junge Fußballer ein wunderbares Camp erleben konnten, ruhten die Bauarbeiten.

Der Baustellensommer ist noch nicht vorbei. An vielen Stellen in der Stadt braucht es Umwege und mehr Zeit. Eine Baustelle, die eigentlich am 6. August beendet sein sollte, verzögert sich aktuell um mehr als zwei Monate. Der 27. Oktober wurde als neues Fertigstellungsdatum ausgewiesen.

Die Rede ist vom Borntalweg. Diese wurde zwischen Adam-Ries-Straße und Stolzestraße gesperrt, lediglich vom oberen Ende ist eine Einfahrt erlaubt, um beispielsweise in das Parkhaus einzufahren. Nun, wer die örtlichen Gegebenheiten kennt, weiß, dass hier ein großer Sportplatz angesiedelt ist.

Und auf diesem Sportplatz fand ein Feriencamp der Real Madrid Foundation statt. „Die Erneuerung und Einbindung von Gas- und Wasserleitungen war bereits zu Ferienbeginn zeitlich geplant. Sie wurde auf Bitten des Sportvereins FC Borntal zum Teil aufgeschoben“, sagt Christine Karpe von den Stadtwerken. „Im Interesse der Kinder wurde die Baustelle zeitlich verschoben. Zur Erneuerung der Leitungen hätten beide Medien für die Einbindung abgestellt werden müssen und das war durch die besondere Ferienaktion nicht möglich. Dann hätte es weder Toiletten noch Duschen für die Sportler gegeben“, erklärt Christine Karpe.

Nun, die Ferien sind vorbei, doch kontinuierliches Durcharbeiten scheint schwierig. Neben Materiallieferschwierigkeiten gebe es auch personelle Probleme, hervorgerufen durch Urlaubszeit und Fachkräftemangel, so die Sprecherin. Vor allem an Schweißern, Maschinisten und Hilfskräften fehle es.

Die Gas- und Wasserleitungen werden erneuert. „Ende Oktober für die Fertigstellung ist realistisch, weil dann der Asphalt eingebaut wird. Dafür gibt es einen festen Termin“, so Christine Karpe abschließend.