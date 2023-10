Rechtsextremismus in Ostdeutschland: Podium in Erfurt sucht das Gespräch

Juden, Muslime und auch Christen werden aufgrund ihrer Religion angefeindet und geraten in Konflikte. In Erfurt werden Akteure und Betroffene berichten, was sie erleben.

ErfurtDie „Denkfabrik Schalom Aleikum“ lädt für Mittwoch, 11. Oktober, zu einem jüdisch-christlich-muslimischen Gespräch über Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen zivilgesellschaftlicher und politischer Aktivitäten von Religionsgemeinschaften und Einzelpersonen nach Erfurt ein.

Diskussion über Umgang mit Rechtsextremismus

Unter dem Titel „Glaubensspuren in hitziger Zeit. Zusammenhalt von Juden, Muslimen und Christen in Thüringen“ werden die Podiumsgäste unter anderem über die politische und gesellschaftliche Rolle religiöser Gemeinschaften und den Umgang mit Rechtsextremismus in Ostdeutschland diskutieren.

Podiumsgäste aus der Zivilgesellschaft

Moderiert wird das Gespräch von der Autorin und Journalistin Blanka Weber. Im Podium zu Gast sind jüdische, muslimische und christliche Akteure aus der Zivilgesellschaft und dem öffentlichen Leben, die in vielfältiger Weise mit der Szene vertraut sind. Neben dem freiberuflichen Fotografen und Journalisten Paul-Philipp Braun, der ehrenamtlich für die Hilfsorganisation I.S.A.R Germany tätig ist, wird auch Masuma Jafari zu Wort kommen. Als Mitglied im Ausländerbeirat der Stadt Erfurt und Antirassismusberaterin beim Verein Migranetz Thüringen teilt sie ihre Erfahrungen mit Bürgern, die Rat gesucht haben. Ebenfalls mit dabei ist Reinhard Schramm als Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen.

Musikalisch begleitet wird der Abend von Pianist Professor Jascha Nemtsov. Auch ein Buffet ist eingeplant.

„Denkfabrik Schalom Aleikum“, am Mittwoch, 11. Oktober, im Kultur- und Bildungszentrum der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen am Juri-Gagarin-Ring 21 in Erfurt. Beginn ist 19 Uhr.