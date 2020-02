Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regelschule teilt sich Gebäude mit Grundschule

Nach einem kindgerechten Umfeld sieht das Außengelände der Regelschule 8 am Langen Graben eher nicht aus. Auch im Gebäude selbst würde man jetzt nicht ahnen, dass hier bald Kinder ab sechs Jahren lernen werden. „Wo sollen die denn alle hin“, fragten jüngst Eltern in unserer Redaktion an.

Laut Schulnetzplan, der im vergangenen Jahr für die kommenden fünf Jahre vom Stadtrat verabschiedet worden war, ist die „Errichtung einer neuen Dienststelle für eine 2-zügige Grundschule am Schulstandort der Regelschule Friedrich-Ebert-Schule als Ausweichstandort bis zur Fertigstellung der Maßnahme des neuen Schulstandortes in der Mühlhäuser Straße“ geplant. Termin: Schuljahresbeginn 2020/21.

Kurzfristige Lösung für zunehmende Schülerzahl gesucht

Der Grund: Die Schülerzahlen des Schulbezirkes der Europaschule (Grundschule 8) werden die Kapazitäten enorm überschreiten. Der neue Schulstandort – bisher angedacht in der Mühlhäuser Straße – wird erst langfristig zur Verfügung gestellt werden können. Es wird aber eine kurzfristige Lösung ab dem Schuljahr 2020/21 dringend benötigt wird. Um die Schülerströme an die neue Dienststelle lenken zu können, muss ihr ein eigener Schulbezirk zugewiesen werden.

Doch passen wirklich so viele Kinder in das Gebäude? Bisher lernen dort 216 Schüler in zehn Klassen. Wir fragen nach bei Werner Ungewiß, Leiter des Amtes für Bildung. Er betont: „Dort stehen Räume frei.“ Zwei Durchbrüche seien notwendig, kleinere Umbaumaßnahmen. Begonnen wird mit zwei ersten Klassen, im Schuljahr 2021/2022 kommen zwei weitere erste Klassen dazu und so weiter. „Wir haben zu Beginn drei Unterrichtsräume, ein Sekretariat, einen Raum für den mobilen sonderpädagogischen Dienst“, sagt Werner Ungewiß. Das Konzept der Schule sei ähnlich dem der Puschkinschule – es wird ein Lernhaus sein.

In den kommenden Jahren würden logischerweise mehr Räume benötigt werden. „Das dürfte aber kein Problem sein, denn es werden auch weniger Regelschüler“, meint der Amtsleiter. Und erklärt: „Viele Schüler entscheiden sich mittlerweile eher für eine Gemeinschaftsschule. Die Regelschule 8 gibt mehr Zehner ab, als sie Fünfer aufnimmt.“

Nun ist im Schulnetzplan die Auflösung der kleingliedrigen Schulbezirke festgelegt. Jedoch ausgenommen sind die Europaschule in der Blumenstraße und die neu zu gründende Dienststelle Grundschule 8a Am Langer Graben. Beiden Schulen wird ein fester Schulbezirk zugeordnet. Die Europaschule behält einen Teil ihres bisherigen Schulbezirkes. Der andere Teil wird dem Schulbezirk der neuen Dienststelle 8A zugeordnet. Damit wird zum einen die Entlastung der Grundschule 8 „Europaschule“ um rund zwei Züge erreicht und zum anderen die Belegung der neuen Dienststelle sichergestellt.

Spielplatz soll bis September errichtet sein

Die Eltern fragten ebenso nach dem Außengelände der neuen Grundschule. Bisher steht hier eine Tischtennisplatte – mehr nicht. Werner Ungewiß und Torben Stefani, der Leiter des Amtes für Gebäudeverwaltung versprechen: „Es wird ein Spielplatz gebaut. Ein großes Spielgerät soll aufgestellt werden und das Gelände entsprechend modelliert werden.“ Ziel ist, bis zum Schuljahresbeginn im September fertig damit zu sein. Auch ein kleiner Schulgarten, um dieses Fach absichern zu können, soll angelegt werden.

Die Schulleitung der Regelschule und der neuen Grundschule arbeiten autark, sind auch in getrennten Sekretariaten untergebracht.

Die Regelschule 8a soll als Übergangslösung bis zur Fertigstellung des Schulkomplexes in der Mühlhäuser Straße/ Plauener Weg dienen. Wann dieser Komplex allerdings fertig gestellt werden kann, ist noch recht fraglich . . .