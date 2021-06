Regenbogen-Aktion im Erfurter Stadion entspricht Hausordnung

Bei der „Night of Lights“ im Vorjahr strahlte das Hauptgebäude in Rot. Am Mittwochabend leuchten die Regenbogenfarben.

Erfurt. Bei der Bestrahlung zum Fußballspiel Deutschland-Ungarn nutzt die Arena GmbH vorhandene Technik.

Für die im Steigerwaldstadion am Mittwochabend geplante Regenbogen-Beleuchtung kann die Arena GmbH auf vorhandene Technik zurückgreifen. Das hat der Arena-Geschäftsführer Christian Fothe betätigt. Zum Einsatz kämen Bodenstrahler, so genannte „Floorspots“, die zum Inventar der Arena gehören.

Eingesetzt wurden die LED-Strahler zum Beispiel vor rund einem Jahr, als die Veranstaltungsbranche in der „Night of Lights“ mit rot beleuchteten Gebäuden auf ihre missliche Lage während der Corona-Pandemie hinwies. Zu den 64 rot illuminierten Häusern in Erfurt gehörte auch die Arena.

Bei den Strahlern handelt es sich um RGB-Spots, deren Farben flexibel gemischt werden können. Technisch sei es daher kein Problem, die Regenbogenfarben zu erzeugen, so Fothe.

Der Aufbau soll gegen 15 Uhr am Mittwoch durch die hauseigenen Handwerker beginnen. Die deutschlandweite Aktion soll zum Anpfiff des Fußballspiels Deutschland gegen Ungarn 21 Uhr beginnen. Bis gegen 23.30 Uhr bleibe die Arena angestrahlt, sagt Fothe.

Die Arena GmbH ist Mitglied im Verband der Stadionbetreiber, von dem die Aktion ausgeht. Die Beleuchtung ist zudem mit dem Erfurter Fußballclub Rot-Weiß abgestimmt und wird von ihm unterstützt.

Die Regenbogenflagge steht für Vielfalt und Toleranz sowie für die Gleichstellung aller Menschen. Eine entsprechende Bestrahlung des Stadions am Spielort München hatte die Uefa verboten. Hintergrund des Protestes in Regenbogenfarben ist ein neues ungarisches Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt.

„Die Aktion ist eine schöne Geschichte, und sie passt zu unserer tiefen Überzeugung“, sagt Christian Fothe. Der Arena-Chef verweist auf die Stadion-Hausordnung, in der es in der Präambel heißt: „Das Steigerwaldstadion steht für eine weltoffene, tolerante Sport- und Veranstaltungskultur und verurteilt fremdenfeindliche, rassistische, homophobe, gewaltverherrlichende, antisemitische, links- bzw. rechtsextreme Verhaltensweisen, Lebensanschauungen und politische Einstellungen.“

Aus technischen Gründen kann in Erfurt allerdings nicht das gesamte Stadion beleuchtet werden. Wie bei der „Night of Lights“ wird das Multifunktions-Hauptgebäude angestrahlt.